Привернула увагу: американська модель прийшла на прем'єру фільму без білизни

Зіркові красуні, щоб опинитися у центрі уваги заходу, не одягають бюстгальтер. Наша героїня так і зробила.

Американська модель і власниця молодого бренду Naked Lynx - Прія Джейн – відвідала у Лос-Анджелесі прем'єру біографічного драматичного фільму Spinning Gold, який зняв кінопродюсер Тімоті Скотт Богарт. Стрічка розповідає про життя його батька, засновника звукозаписного лейблу Casablanca Records Ніла Богарта.

Прія вирішила привернути до себе увагу сексуальним аутфітом. Вона з'явилася перед фотокамерами в атласній сукні золотисто-мідного кольору на бретельках у білизняному стилі.

Оскільки на ній був відсутній бюстгальтер, крізь тонку тканину були помітні її соски. Це мало спокусливий вигляд.

Прія Джейн / Фото: Getty Images

Вбрання також мало розріз, який дозволив моделі продемонструвати стрункі ноги.

Аутфіт Джейн доповнила чорними босоніжками на високій платформі і підборах, а також чорною стьобаною сумкою із золотим ланцюжком від Chanel.

Прія уклала волосся у локони, зробила ніжний макіяж, прикрасила вуха золотими довгими сережками, а руки – золотими браслетами. Бордовий манікюр і французький педикюр завершили лук моделі.

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