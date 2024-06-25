Привернула увагу: американська зірка соцмереж у мініатюрному ліфі блиснула грудьми на івенті

23-річна медіазірка знає, як опинитися у центрі уваги заходу.
Американська зірка соцмереж – Емма Чемберлен – стала гостею традиційного заходу Анни Вінтур – Vogue World у Парижі.
Дівчина вирішила привернути до себе увагу аутфітом із пікантним акцентом. Вона одягла довгу спідницю винного відтінку з високим посадженням і мініатюрний ліф, що зовсім трішки прикрив її груди, якими вона виблискувала перед присутніми.
Емма розпустила волосся, зробивши рівний проділ, макіяж смокі-айс і червоний манікюр. У вухах були лаконічні сережки з діамантами.
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