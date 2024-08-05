Привернула увагу: Блейк Лайвлі з'явилася на вулицях Нью-Йорка без бюстгальтера

36-річна акторка одягла шкірянку на голе тіло і вийшла у світ.
Блейк Лайвлі продовжує свій квітковий марафон, присвячений промокампанії романтичної драми "Покинь, якщо кохаєш", у якому вона зіграла головну роль. Цього разу акторка з'явилася на вулицях Нью-Йорка, біля телеканалу CBS, у квітковому образі з провокаційним акцентом.
На Блейк були шкіряні бермуди з кольоровим квітковим принтом і косуха з квітами, яку вона одягла на голе тіло.
Лук зірка доповнила чорними босоніжками, прикрашеними різнокольоровим камінням, і круглими сережками з камінням. Волосся Лайвлі уклала у гарні локони з боковим проділом, зробила макіяж із рожевою помадою і квітковий манікюр.
Нагадаємо, в український прокат фільм "Покинь, якщо кохаєш" вийде 8 серпня. Авторка однойменного бестселера Коллін Гувер в інтерв'ю для Леді.ТСН.ua розповіла про кіноадаптацію її історії, про підбір акторів і свою участь у зніманнях, процес виробництва, а також про гру Блейк Лайвлі в екранізації роману.
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