Привернула увагу: колишня дівчина Леонардо Ді Капріо прозорим корсетом підкреслила сексуальний бюст

25-річна акторка і модель Каміла Морроне в образі total black з'явилася на фешнпоказі.
Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо - Каміла Морроне – відвідала модний показ Versace, який відбувся у межах Міланського тижня моди.
Красуня привернула увагу своїм звабливим образом total black від Versace. Каміла одягла прозорий корсет, який чудово підкреслив її сексуальне декольте та плаский живіт.
Верх вона скомбінувала із широкими штанями і туфлями-човниками.
Морроне зробила акуратне укладання з локонами та макіяж із нюдовою помадою.
Нагадаємо, нещодавно папараці заскочили Ді Капріо із 22-річною українською моделлю Марією Береговою.
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