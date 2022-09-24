Привернула увагу: колишня дівчина Леонардо Ді Капріо прозорим корсетом підкреслила сексуальний бюст

25-річна акторка і модель Каміла Морроне в образі total black з'явилася на фешнпоказі.

Колишня дівчина Леонардо Ді Капріо - Каміла Морроне – відвідала модний показ Versace, який відбувся у межах Міланського тижня моди.

Красуня привернула увагу своїм звабливим образом total black від Versace. Каміла одягла прозорий корсет, який чудово підкреслив її сексуальне декольте та плаский живіт.

Каміла Морроне / Фото: Getty Images

Верх вона скомбінувала із широкими штанями і туфлями-човниками.

Морроне зробила акуратне укладання з локонами та макіяж із нюдовою помадою.

Нагадаємо, нещодавно папараці заскочили Ді Капріо із 22-річною українською моделлю Марією Береговою.

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