Привернула увагу: модель із монобровою і в латексній мінісукні з пишним декольте з'явилася на вечірці

Греко-кіпрська модель Софія Хаджіпантелі відвідала вечірку, організовану The Fashion Awards і 10 Magazine у Лондоні. Дівчина привернула до себе увагу провокаційним виглядом.

На ній була чорна латексна мінісукня з пишним сексуальним декольте і чорний шкіряний корсет, який підкреслив її талію. Вбрання Софія доповнила лакованими босоніжками на високих платформах і підборах і чорною сумкою, розшитою бісером і камінням, на чорному ланцюжку.

Софія Хаджіпантелі / Фото: Getty Images

Хаджіпантелі зробила зачіску з локонами, зібравши пасма на маківці, і макіяж із чорними стрілками і помадою бежево-шоколадного відтінку. Та головним акцентом у її образі була густа чорна моноброва, завдяки якій вона прославилася.

Чорні манікюр і педикюр, золоті сережки-кільця і золотий браслет із діамантами завершили лук моделі.

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