Привернула увагу: Мона Патель одягла на світський бал кінетичну сукню-метелика

Мона Патель — підприємниця та філантропка індійського походження з Флориди, яка цього року дебютувала на Met Gala. За її образ на заході відповідав стиліст Лоу Роуч, а образ був від Iris Van Herpen, виконаний за індивідуальним замовленням.

Мона Патель / Фото: Associated Press

Інтерпретуючи тему виставки Інституту костюма "Сплячі красуні: відродження моди" та дрескод "Сад часу", Патель одягла обтислу сукню з красивим асиметричним зубчастим шлейфом, яка мала фантастичний вигляд.

Найбільше привертали увагу в цьому вбранні 3D-кінетичні метелики, які прикрашали її руку. У них було вбудовано спеціальний механізм, який дозволяв їм рухатися. Вигадала такий елемент костюма вона сама.

За даними Vogue, Лоу Роуч напередодні заходу вирушив до Індії, щоб зібрати воєдино сукню Iris Van Herpen, виготовлену за індивідуальним замовленням для Патель, зокрема відвідав фабрику в Мумбаї, щоб поговорити з членами команди дизайнерів, і проїхав через все місто, щоб вибрати коштовності для образу. Як бачимо у вухах у Мони були величезні сережки-краплі.

Мона Патель / Фото: Associated Press

Також цього року на Met Gala дебютувала 56-річна Памела Андерсон. Зірка Playboy з'явилася перед камерами в чарівному вбранні від Oscar de la Renta, яке дуже нагадувало сукню принцеси Маргарет.

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