Привернула увагу: зірка соцмереж прийшла на премію у дивному маленькому бюстгальтері

21-річна Лола Морено обрала для свого виходу екстравагантний бюстгальтер, зверху якого нічого не одягла.

Іспанська зірка соцмереж Лола Морено відвідала церемонію нагородження премії Idolo Awards 2024 у Мадриді.

Дівчина вийшла на червону доріжку у чорній шкіряній спідниці максі й екстравагантному бюстгальтері, який складався з маленьких нюдових чашечок і тканинних бретельок різних кольорів. Цей елемент гардеробу мав досить дивний вигляд.

Лола Морено / Фото: Getty Images

Морено зробила укладання з мокрим ефектом і макіяж із довгими віями. Лук вона доповнила довгими сережками, браслетами, каблучками і чорним довгим манікюром.

Нагадаємо, а іспанська інфлюенсерка Ангела Розас Сайс сяяла на червоній доріжці у червоній сукні зі шнурівкою ззаду по всій довжині вбрання, через яку продемонструвала оголені сідниці.

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