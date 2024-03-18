Привернула увагу: зірка соцмереж прийшла на премію у дивному маленькому бюстгальтері

21-річна Лола Морено обрала для свого виходу екстравагантний бюстгальтер, зверху якого нічого не одягла.
Іспанська зірка соцмереж Лола Морено відвідала церемонію нагородження премії Idolo Awards 2024 у Мадриді.
Дівчина вийшла на червону доріжку у чорній шкіряній спідниці максі й екстравагантному бюстгальтері, який складався з маленьких нюдових чашечок і тканинних бретельок різних кольорів. Цей елемент гардеробу мав досить дивний вигляд.
Морено зробила укладання з мокрим ефектом і макіяж із довгими віями. Лук вона доповнила довгими сережками, браслетами, каблучками і чорним довгим манікюром.
Нагадаємо, а іспанська інфлюенсерка Ангела Розас Сайс сяяла на червоній доріжці у червоній сукні зі шнурівкою ззаду по всій довжині вбрання, через яку продемонструвала оголені сідниці.
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