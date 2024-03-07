Привертала увагу вбраннями: німецька блогерка Леоні Ганне на Тижні моди у Парижі

Кожен образ ідеально підкреслював її струнку фігуру.
У Парижі під час Тижня моди багато відомих брендів презентували свої колекції осінь-зима 2024-2025. Традиційно захід відвідала німецька фешнблогерка, модель та інфлюенсерка Леоні Ганне.
Зірка Instagram з'явилася на показах Miu Miu, Mugler та Schiaparelli.
Образ для шоу італійської марки Miu Miu Леоні обрала у стилі преппі, оскільки поєднала коротку спідницю з рюшами, поло, сорочку та жакет. Також Леоні одягла високі білі гольфи та трендові туфлі з ремінцями, а в руці тримала невелику чорну сумку.
На голові у блогерки був обруч, а ось на обличчі макіяж із яскравою помадою на губах.
Для шоу Mugler Ганне одягла білу сексуальну сукню з оригінальним декольте та асиметричним подолом.
Сукню дівчина поєднала із чорними чоботями та сумкою. Волосся вона зібрала, а вуха прикрасила сережками від Tiffany & Co.
А от на шоу Schiaparelli Ганне прийшла в чорній мінісукні з золотим галтером, яку доповнила оригінальними аксесуарами та пов'язкою на голові.
Завершувала образ Ганне чорна шуба з білим принтом та широким коміром.
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