Привертала увагу вбраннями: німецька блогерка Леоні Ганне на Тижні моди у Парижі

Кожен образ ідеально підкреслював її струнку фігуру.

У Парижі під час Тижня моди багато відомих брендів презентували свої колекції осінь-зима 2024-2025. Традиційно захід відвідала німецька фешнблогерка, модель та інфлюенсерка Леоні Ганне.

Зірка Instagram з'явилася на показах Miu Miu, Mugler та Schiaparelli.

Образ для шоу італійської марки Miu Miu Леоні обрала у стилі преппі, оскільки поєднала коротку спідницю з рюшами, поло, сорочку та жакет. Також Леоні одягла високі білі гольфи та трендові туфлі з ремінцями, а в руці тримала невелику чорну сумку.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

На голові у блогерки був обруч, а ось на обличчі макіяж із яскравою помадою на губах.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Для шоу Mugler Ганне одягла білу сексуальну сукню з оригінальним декольте та асиметричним подолом.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Сукню дівчина поєднала із чорними чоботями та сумкою. Волосся вона зібрала, а вуха прикрасила сережками від Tiffany & Co.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

А от на шоу Schiaparelli Ганне прийшла в чорній мінісукні з золотим галтером, яку доповнила оригінальними аксесуарами та пов'язкою на голові.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

Завершувала образ Ганне чорна шуба з білим принтом та широким коміром.

Леоні Ганне / Фото: Associated Press

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