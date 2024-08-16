Привертає увагу: зірка реаліті у яскравому міні блиснула пишними грудьми

Джана Крейг коротке вбрання скомбінувала з кедами.
Зірка реалітішоу "Острів кохання" – Джана Крейг – потрапила під приціл папараці на вулицях Нью-Йорка.
Дівчина обрала для свого виходу сексуальний образ. Вона була одягнена у яскраве міні з американською проймою і відвертим декольте, крізь яке вона блиснула своїми пишними і спокусливими грудьми.
Вбрання Джана скомбінувала з білими кедами і білою сумкою з крокодилячої шкіри.
У Крейг було розпущене волосся, макіяж із пишними накладними віями і нюдовий манікюр зі срібним декором.
Нагадаєм, інша учасниця реалітішоу "Острів кохання" – Олівія Волкер – продемонструвала на вулицях Нью-Йорка лук у ніжно-блакитній сукні з розрізом збоку і глибоким декольте, під яким не було бюстгальтера.
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