Привіт із 90-х: Сінді Кроуфорд показала серію архівних фото у купальниках

58-річна американська зірка та одна із супермоделей 90-х – Сінді Кроуфорд – опублікувала у своєму Instagram серію фотографій, зроблених у 90-х, на піку її кар'єри.

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На всіх знімках зірка позує у білих купальниках – як суцільних, так і бікіні. Автор усіх фото – легендарний італійський фешн-фотограф Марко Головіано.

До речі, Кроуфорд не планує зупинятися і надалі активно працює у модельному бізнесі.

Фото: Associated Press

Останнім часом Сінді почала публікувати свої архівні фото. Наприклад, показувала свою першу обкладинку у Vogue. Потрапити на сторінки цього легендарного глянцю мріють усі моделі, і вона змогла це зробити 1987 року, віком 21 року.

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