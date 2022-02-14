Привітала з Днем закоханих: Тіна Кунакі опублікувала пікантне фото із чоловіком

Сьогодні у всьому світі святкують День закоханих.

Французька модель Тіна Кунакі вирішила привітати свого чоловіка актора Венсана Касселя публічно та опублікувала в Instagram Stories знімок, на якому чоловік міцно стискає її сідницю, коли Тіна обіймає його. Вони зображені на яхті, швидше за все, фото було зроблено під час відпочинку пари в Ріо-де-Жанейро.

"Happy V Day", — підписала фотографію модель.

Тіна Кунакі та Венсан Кассель / Instagram Тіни Кунакі

В Instagram Тіна багато разів постила різні пляжні фото, які зробила на відпочинку, але знімків разом із чоловіком там практично не було. Натомість Кунакі охоче показувала, як сама ніжилася на переповненому пляжі.

Тіна Кунакі / Instagram Тіни Кунакі

Пізніше Тіна повернулася до роботи і активно відвідувала Тиждень моди в Парижі, сяючи перед камерами фотографів у різних луках.

Тіна Кунакі / Getty Images

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