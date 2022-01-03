Приводимо себе у форму: учасниця "Холостяка" показала вправи, які допоможуть позбавитися целюліту

Приводимо себе у форму: учасниця "Холостяка" показала вправи, які допоможуть позбавитися целюліту

Даша Ставнича підібрала ефективний комплекс для сідниць та стегон.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" та професійна тренерка – Даша Ставнича – вирішила допомогти своїм підписницям після новорічного застілля привести себе у форму.

Дівчина опублікувала добірку вправ, які в комплексі з правильним харчуванням допоможуть позбавитися целюліту.

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"Подолати проблему целюліту допоможе правильне харчування, активний спосіб життя та регулярні заняття фізичними вправами з акцентом на проблемні зони.⠀

Тримайте простий та ефективний комплекс на сідниці та стегна.

Тренування:

Рівень підготовки: для всіх, хто просунутий — беремо обтяжувачі.

Перед виконанням зробити розминку.

Робимо 3-4 кола, кожну вправу виконуємо по 40 секунд. Між колами відпочинок по 1 хвилині", — написала Даша.

Раніше Ставнича записала новорічне привітання для читачів ТСН.ua.

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