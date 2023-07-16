Приянка Чопра у сукні від Victoria Beckham сяяла на Вімблдоні в компанії чоловіка

Приянка та Нік були заскочені на тринадцятому дні Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету.

На трибунах акторка з'явилася у сукні від Victoria Beckham із круїзної колекції 2024 року темно-зеленого кольору з рюшами, поєднуючи її зі світлим клатчем теж від цього ж бренду. Взута Чопра була в чорні чоботи-панчохи з відкритими носами на підборах. Густе темне волосся знаменитість зібрала у високий хвіст, зробила денний макіяж і одягла прямокутні сонцезахисні окуляри, а у вухах у зірки були сережки-кільця невеликого розміру.

Приянка Чопра та Нік Джонас / Фото: Getty Images

Її чоловік, 30-річний Нік Джонас, одягнув костюм пісочного кольору в принт, який доповнив ідеально білою сорочкою та краваткою в тон. Чоловік був у коричневих шкіряних туфлях, на зап'ясті у нього був годинник на коричневому шкіряному ремінці, а на пальці виблискувала золота обручка. Нік також був у сонцезахисних окулярах.

Нагадаємо, вчора на Вімблдоні з'явилася принцеса Уельська Кетрін. Кейт є королівською покровителькою Всеанглійського клубу великого-тенісу, тому завжди вручає трофеї після закінчення турніру.

Принцеса Уельська на Вімблдоні / Фото: Associated Press

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