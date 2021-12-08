Приємні новини: у Нью-Йорку розпочалися знімання другого сезону серіалу "Вбивства в одній будівлі"

Це - один із найстильніших серіалів 2021 року і, схоже, скоро ми побачимо його другий сезон.

Буквально восени цього року глядачам представили перший десятисерійний сезон комедійно-детективного серіалу "Вбивства в одній будівлі", а тепер стало відомо, що актори та знімальна команда вже розпочали роботу над другою частиною. У головних ролях шоу вже традиційно з'являться Стів Мартін, Мартін Шорт та Селена Гомес, які зіграють допитливих сусідів багатоквартирного будинку Arconia у центрі Нью-Йорка.

За сюжетом першої частини серіалу герої знайомляться, коли в їхньому будинку стається страшне вбивство молодого хлопця на ім'я Тім Коно. Бажаючи дізнатися правду, вони починають розслідувати злочин та записувати детективний подкаст, який стає дуже популярним. Серіал вийшов захопливим, веселим та дуже стильним. Чого тільки варті образи Селени Гомес у шоу та розкішні інтер'єри елітного будинку у центрі Нью-Йорка.

Папараці вже встигли зробити перші кадри зі знімального майданчика і Селена продемонструвала три різні луки: у білому пальті та смарагдовому жакеті, смішному теплому хутряному капелюсі та шубі. На руках дівчина несла свого пса.

Селена Гомес / Getty Images

Селена Гомес / Getty Images

Також під приціл фотографів акторка потрапила разом зі своїми колегами з серіалу Стівом Мартіном та Мартіном Шортом. Всі троє були одягнені в теплі шуби, а Селена також мала нову зачіску — дівчина зробила модне каре.

Стів Мартін, Мартін Шорт та Селена Гомес / Getty Images

Поки жодних подробиць щодо сюжету другого сезону не розголошується, але найімовірніше, ми дізнаємося трохи більше подробиць про мешканців будинку, а також про те, що трапиться з Мейбл, яку зіграла Селена, її другом Оскаром, та про таємничу людину, яка розсилає зловісні записки. Також цікаво, що до акторського складу у новому сезоні приєднається модель та акторка Кара Делевінь.

Читайте також: