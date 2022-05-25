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Приїхала до Канн: Джорджина Родрігес вперше з'явилася на публіці після смерті сина

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Приїхала до Канн: Джорджина Родрігес вперше з'явилася на публіці після смерті сина

Джорджина Родрігес / Фото: Getty Images

Кохана футболіста Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес – приїхала на Каннський кінофестиваль. Це її перший світський вихід після того, як пара втратила дитину під час пологів.

У квітні Джорджина та Кріштіану повідомили світові, що їхній син (один із двох дітей-близнюків) помер під час пологів. Його сестра вижила. Минув місяць від того часу, як трапилася трагедія, і Джорджина Родрігес знайшла в собі сили та можливість з'явитися на Каннському кінофестивалі.

Модель одягла шкіряний комбінезон, взула туфлі-човники та доповнила образ помаранчевою сумкою Hermеs. Перед камерами Родрігес з'явилася у чорних сонцезахисних окулярах на обличчі, які не знімала.

Джорджина Родрігес / © Getty Images
Джорджина Родрігес / Фото: Getty Images

Раніше Джорджина та Кріштіану розповіли, що назвали доньку Белла Есмеральда, і навіть показали її перші фотографії у блогу.

(гортайте фото праворуч)

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