Приїхала до Мілану: Ешлі Грем виблискувала на модному шоу в нижній білизні

Показ бренду відбувся у рамках Тижня моди у Мілані. На подіум 35-річна Грем вийшла в чорній спідній білизні, поясі та панчохах і мала досить пікантний вигляд.

В руках Грем несла маленький чорний клатч на золотому ремінці-ланцюжку. На обличчі вона мала легкий макіяж у теплих нюдових відтінках і чорні стрілки на повіках, а волосся зібрала в низький пучок.

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Бренд Dolce Gabbana вивів багатьох моделей на подіум у такому образі. Супермодель Наомі Кемпбелл також з'явилася на показі у дуже відвертому вбранні та викликала фурор.

Читайте також: