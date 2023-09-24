Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Приїхала до Мілану: Ешлі Грем виблискувала на модному шоу в нижній білизні

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
288
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Приїхала до Мілану: Ешлі Грем виблискувала на модному шоу в нижній білизні

Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Модель plus size Ешлі Грем також взяла участь у модному шоу Dolce Gabbana.

Показ бренду відбувся у рамках Тижня моди у Мілані. На подіум 35-річна Грем вийшла в чорній спідній білизні, поясі та панчохах і мала досить пікантний вигляд.

В руках Грем несла маленький чорний клатч на золотому ремінці-ланцюжку. На обличчі вона мала легкий макіяж у теплих нюдових відтінках і чорні стрілки на повіках, а волосся зібрала в низький пучок.

Ешлі Грем / © Getty Images
Ешлі Грем / Фото: Getty Images

Бренд Dolce Gabbana вивів багатьох моделей на подіум у такому образі. Супермодель Наомі Кемпбелл також з'явилася на показі у дуже відвертому вбранні та викликала фурор.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
288
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація