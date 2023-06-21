Приїхала до Парижа: Міранда Керр підкреслила стрункі ноги сукнею від Louis Vuitton

40-річна австралійська модель та колишній "ангел" Victoria's Secret в образі від французького Дому моди прийшла на фешнпоказ.

Міранда Керр відвідала показ чоловічої колекції Louis Vuitton весна/літо 2024, який відбувся у межах Паризького тижня моди.

На фешнівенті модель постала у короткій чорній сукні від цього Модного дому з короткими рукавами, коміром-стійкою у колір прапора Франції і блискавкою на шиї. Вбрання було прикрашене трикотажними круглими аплікаціями синього та білого кольорів. Сукнею міні Керр підкреслила стрункі ноги.

Міранда Керр / Фото: Getty Images

Міранда була взута у слінгбеки кольору металік на шпильках і з ремінцем у вигляді ланцюжка. У руці вона тримала червону сумку з логотипом LV і цікавим ремінцем-ланцюжком. Модель зробила низький гладкий хвіст, макіяж із акцентом на очах і прикрасила вуха золотими сережками із логотипом Louis Vuitton.

Нагадаємо, Міранда Керр на церемонії вручення нагород "Премія за прорив" у Лос-Анджелесі постала у довгій сукні фасону "русалка" від Zuhair Murad.

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