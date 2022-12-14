Приїхала на фітнес на спорткарі: Алессандру Амбросіо заскочили папараці

41-річна бразилійка Алессандра Амбросіо потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі. Модель приїхала на тренування на спортивному автомобілі.

Алессандра зазвичай сама приїжджає за кермом на йогу або пілатес, якими регулярно займається під наглядом тренера. Фотографи зробили знімки, як Амбросіо виходила із автомобіля.

Цього дня зірка була одягнена у фіолетові лосини і топ поверх якого одягла чорну спортивну куртку від Alo yoga, білі високі шкарпетки та взута була у кросівки в тон від New Balance.

Алессандра зібрала волосся у високий хвіст, одягла сонцезахисні окуляри та нанесла бальзам на губи, а манікюр зробила у зеленому кольорі.

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

До речі, у повсякденному житті Алессандра любить носити якраз спортивний одяг або вбрання в стилі сasual.

До речі, модель вже підготувалася до Різдва та новорічних свят і у своєму Instagram показала, як прикрасила ялинку.

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