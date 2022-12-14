Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Приїхала на фітнес на спорткарі: Алессандру Амбросіо заскочили папараці

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
671
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Приїхала на фітнес на спорткарі: Алессандру Амбросіо заскочили папараці

Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

41-річна бразилійка Алессандра Амбросіо потрапила під приціл фотографів у Лос-Анджелесі. Модель приїхала на тренування на спортивному автомобілі.

Алессандра зазвичай сама приїжджає за кермом на йогу або пілатес, якими регулярно займається під наглядом тренера. Фотографи зробили знімки, як Амбросіо виходила із автомобіля.

Цього дня зірка була одягнена у фіолетові лосини і топ поверх якого одягла чорну спортивну куртку від Alo yoga, білі високі шкарпетки та взута була у кросівки в тон від New Balance.

Алессандра зібрала волосся у високий хвіст, одягла сонцезахисні окуляри та нанесла бальзам на губи, а манікюр зробила у зеленому кольорі.

Алессандра Амбросіо / © Getty Images
Алессандра Амбросіо / Фото: Getty Images

До речі, у повсякденному житті Алессандра любить носити якраз спортивний одяг або вбрання в стилі сasual.

До речі, модель вже підготувалася до Різдва та новорічних свят і у своєму Instagram показала, як прикрасила ялинку.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
671
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація