Приїхали на показ Вікторії: Девіда Бекхема за руку з дочкою заскочили папараці

Поки Вікторія Бекхем готувалася до шоу, її чоловіка Девіда та їхню доньку Гарпер сфотографували папараці на виході з готелю у столиці Франції. Ексфутболіт був одягнений у коричневі штани та сіре пальто, зі сливовим шарфом на шиї та з сумкою в руках йшов за руку зі своєю 12-річною дочкою. Гарпер була в білій футболці, синіх джинсах-кльош з низькою посадкою і сірою спортивною толстовкою, волосся дівчинка зібрала в хвіст і взула сірі кеди.

Девід Бекхем з дочкою Гарпер / Фото: Getty Images

Сама Вікторія нещодавно натякнула, що її невістка Нікола Пельтц-Бекхем візьме участь у показі у Парижі. Дизайнерка запостила їхнє спільне фото після примірки.

"Підготовка до показу та примірка в Парижі! Цілую @NicolaAnnePeltzBeckham", — написала Вікторія.

Шоу дизайнерки відбудеться сьогодні, чекати лишилося не довго. Вже ввечері дізнаємося, чи справді стосунки Вікторії та її невістки вийшли на новий рівень, адже нещодавно вони ворогували.

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