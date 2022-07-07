Приїхав із мамою на Вімблдон: стильний Девід Бекхем засвітив особливі прикраси на пальці

Девід та Вікторія Бекхеми вже повернулися з Парижа, де провели свій особливий день – 23-ту річницю від дня весілля.

Пара показувала в блогах у Instagram, як вечеряла у ресторані з видом на Ейфелеву вежу. Романтична поїздка завершилася і вчора Девіда фотографи помітили на Вімблдоні в Лондоні, куди він приїхав подивитися тенісний турнір.

Девід Бекхем із мамою Сандрою / Фото: Getty Images

47-річний футболіст приїхав із 73-річною матір'ю Сандрою. Вони були зазнімковані в Королівській ложі.

Бекхем мав дуже стильний вигляд і був одягнений у коричневий піджак, білу сорочку в тонку смужку, краватку коричневого кольору у гороховий принт та молочного кольору штани. В руках він тримав мобільний телефон та окуляри від сонця, а на пальці ексфутболіста ми помітили дві каблучки з бісеру. Раніше з такими аксесуарами Девід помічений не був, можливо, це подарунок від доньки Гарпер, яку він безмежно любить.

Каблучки Девіда Бекхема / Фото: Getty Images

Мама спортсмена Сандра була одягнена в молочний блейзер і кавовий топ із v-подібним декольте на бретельках. На шиї у жінки красувалася золота підвіска з каменем, а у вухах сережки-цвяшки. У Сандри було ідеальне укладання і на обличчі окуляри від сонця.

Девід Бекхем / Фото: Getty Images

Раніше на Вімблдон приїжджали герцог та герцогиня Кембриджські. Вони викликали фурор на публіці своєю появою.

Герцогиня Кембриджська та принц Вільям / Фото: Associated Press

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