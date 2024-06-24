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Приймала сонячні ванни: британська модель у білому бікіні похизувалася пружними сідницями

Приймала сонячні ванни: британська модель у білому бікіні похизувалася пружними сідницями

Приймала сонячні ванни: британська модель у білому бікіні похизувалася пружними сідницями

Арабелла Чі

Арабелла Чі обожнює ділитися з підписниками світлинами у купальниках.

Британська модель Арабелла Чі потішила фоловерів в Instagram новою порцією знімків із відпочинку. Білявка приймала сонячні ванни на шезлонгу.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

Чі постала у білому мініатюрному бікіні на зав'язках і білій панамці від Jacquemus, із-під якої визирало її скуйовджене волосся.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі
Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

Арабелла похизувалася пласким животом і пружними сексуальними сідницями.

Арабелла Чі / ©
Арабелла Чі

Нагадаємо, раніше Арабелла Чі показала підписникам, що вона пила і їла на обід на терасі закладу. 

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