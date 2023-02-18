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Приймала сонячні ванни: британська телезірка у латексному бікіні продемонструвала сексуальний бюст

Приймала сонячні ванни: британська телезірка у латексному бікіні продемонструвала сексуальний бюст

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1502
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Приймала сонячні ванни: британська телезірка у латексному бікіні продемонструвала сексуальний бюст

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Глоя Феррі показала фото з відпочинку.

Британська зірка реалітішоу "Джорді Шор" і телеведуча Глоя Феррі опублікувала в Instagram нову гарячу світлину з відпочинку. Красуня приймала сонячні вани, сидячи на ліжку просто неба.

На Глої було чорне латексне бікіні на зав'язках, яке чудово сиділо на її пишних формах. Особливу увагу зірка реаліті закцентувала на своєму сексуальному бюсті.

Глоя Феррі / © Instagram Глої Феррі
Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Вона розпустила волосся, одягла на обличчя стильні окуляри, а вуха прикрасила сережками-цвяшками.

"Лічимо дні до літа", - підписала фото знаменитість.

Нагадаємо, Глоя Феррі приміряла мереживну білизну шоколадного відтінку з рюшами на стрингах і сфотографувалася на сходах.

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Дата публікації
Перегляди
1502
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