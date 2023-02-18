Приймала сонячні ванни: британська телезірка у латексному бікіні продемонструвала сексуальний бюст

Британська зірка реалітішоу "Джорді Шор" і телеведуча Глоя Феррі опублікувала в Instagram нову гарячу світлину з відпочинку. Красуня приймала сонячні вани, сидячи на ліжку просто неба.

На Глої було чорне латексне бікіні на зав'язках, яке чудово сиділо на її пишних формах. Особливу увагу зірка реаліті закцентувала на своєму сексуальному бюсті.

Глоя Феррі / Фото: Instagram Глої Феррі

Вона розпустила волосся, одягла на обличчя стильні окуляри, а вуха прикрасила сережками-цвяшками.

"Лічимо дні до літа", - підписала фото знаменитість.

Нагадаємо, Глоя Феррі приміряла мереживну білизну шоколадного відтінку з рюшами на стрингах і сфотографувалася на сходах.

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