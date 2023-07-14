Приймала сонячні ванни: Кортні Кардашян у леопардовому купальнику показала вагітний живіт

Зірка реаліті вирішила влаштувати собі відпочинок перед пологами.

Кортні Кардашян опублікувала в Instagram нові світлини з відпочинку. Зірка реаліті купалася в морі і приймала сонячні ванни на пляжі.

Спочатку Кортні показала великий вагітний живіт у леопардовому купальнику, зверху якого вона одягла білу сорочку, яку не застібала.

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

Потім Кардашян одягла чорний купальник із вирізом на животі, доповнивши пляжний лук білою футболкою, джинсовою панамкою від Prada і чорними окулярами.

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

А плавала вона у чорному бікіні на зав'язках.

Кортні Кардашян / Фото: Instagram Кортні Кардашян

Нагадаємо, минулого разу Корті Кардашян сфотографувалася у рожевій асиметричній сукні з вирізами.

Читайте також: