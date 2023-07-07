Приймала сонячні ванни на пляжі: учасниця "Холостяка-12" у бікіні похизувалася сексуальною фігурою.

Учасниця 12-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" – акторка Вікторія Варлей – потішила підписників в Instagram чорно-білим фото з відпочинку на пляжі в Маямі.

Акторка показала, як засмагала на шезлонгу і насолоджувалася моментом. На знімку Віка зазнімкована у чорному бікіні, сонцезахисних окулярах і бейсболці. Вона мала стрункий підтягнутий вигляд і пишне сексуальне декольте.

Вікторія Варлей/Instagram Вікторії Варлей

Варлей перебуває у чудовій фізичній формі, якій може позпзддрити багато дівчат.

Нагадаємо, раніше Вакторія Варлей прийшла на пляж у леопардовому бікіні, у якому вона блиснула спокусливим бюстом.

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