Приймає сонячні ванни: Даша Астаф'єва у леопардовому купальнику блиснула сексуальним декольте

Артистка відпочиває у теплих краях.

Даша Астаф'єва поділилася в Instagram пікантним знімком. Артистка зробила селфі, коли засмагала, лежачи на шезлонгу.

Одягнена співачка була у леопардовий купальник, який чудово підкреслив її сексуальний бюст.

Даша Астафьєва / Instagram Даші Астаф'євої

Волосся Даша зібрала в пучок. У вухах у неї були невеликі сережки-кільця. На обличчі не було макіяжу.

У коментарі до фото Астаф'єва зізналася, що полетіла відпочивати сама. Там вона насолоджується читанням книжки, уривком з якої поділилася.

"Людині треба літати. Цей факт, щоразу дає відчути себе живим і справжнім. Я є. Це перше, що відчуваєш, коли ноги торкаються далекої землі. Вкотре полетіла у приємній компанії – книжки. Початок не дає засумніватися у правильності вибору. Ділюся:

Депресія – це розрив кохання. Щоб любити, потрібно мати здатність зневірятися, коли втрачаєш, і депресія є механізмом такого відчаю. Коли вона приходить, вона пригнічує особистість і особливо здатність кохати і бути коханим. Вона випинає нашу самотність і руйнує не тільки наші зв'язки з іншими людьми, але й здатність мирно уживатися із самим собою. Кохання, хоч і не є в повному розумінні профілактикою депресії, все-таки дещо захищає мозок, зокрема і від нього самого. Ліки та психотерапія допомагають цьому захисту, допомагають любити і бути коханими, і в цьому, власне, і полягає їхня дієвість. У доброму настрої одні люблять себе, другі – інших, треті – свою роботу, четверті – Бога; кожна з цих уподобань зміцнює життєво важливе усвідомлення мети, яке протилежне депресії. Іноді кохання залишає нас та й ми залишаємо кохання. У депресії очевидною стає повна безглуздість будь-якого починання, будь-якого почуття, повна безглуздість життя. Єдине, що залишається у цьому безлюбовному стані, – свідомість власної нікчемності”, – написала Даша.

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