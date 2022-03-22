Приймемо як пророцтво: британський Королівський балет призначив "Лебедине озеро" на 5 травня

Наразі по всьому світу проходять благодійні акції на підтримку України та її народу.

Нещодавно британська Королівська опера повідомила, що вперше на її сцені солістки балету Маріанела Нуньєс, Сара Лемб, Наталія Осипова та Лорен Катбертсон об'єднають свої зусилля, щоб станцювати разом з Вадимом Мунтагіровим у ролі принца Зігфріда в унікальному виконанні класичного балету.

Постановка буде благодійною, всі зібрані кошти будуть надіслані на допомогу Україні. Нам здається, вибір балету є досить символічним. Як відомо, в СРСР, спадкоємицею якого проголосила себе сучасна Росія, саме "Лебедине озеро" транслювали по ТБ, коли вмирали перші особи цієї тоталітарної держави. Зараз весь світ з нетерпінням чекає, коли світ побачить "Лебедине" на честь президента Росії Володимира Путіна.

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