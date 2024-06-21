Прийшла майже гола: Б'янка Цензорі шокувала вибором вбрання для модного показу у Парижі

Скандальний репер Каньє Вест, який також є колишнім чоловіком телезірки Кім Кардашян, прибув до Франції на Тиждень чоловічої моди. Разом з новою дружиною Б'янкою Цензорі він відвідав показ Prototypes весна-літо 2025, який відбувся в Парижі.

Але якщо сам Вест з'явився у повністю закритому вбранні, що нагадувало захисний костюм, а також з маскою на обличчі та в білих кросівках, то Б'янка привертала увагу максимально.

Жінка з'явилася у бежевому боді, що обтискало її тіло. На грудях це вбрання трохи просвічувалося. Носила Цензорі його у поєднанні з бежевими гольфами та мюлями на підборах. Зачіска в неї була кардинально новою — дружина Веста чи то пофарбувала волосся в червоний, чи одягла перуку.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі / Фото: Getty Images

А ось спина у вбрання була голою, на сідницях боді виконано у вигляді стрингів. Білизни, як помітно, Б'янка з цим вбранням не носила.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі / Фото: Getty Images

З 29-річною Б'янкою Вест одружився у січні 2023 року. Церемонія не була офіційною, оскільки пара не подавала документів на реєстрацію шлюбу, але повідомлялося, що вони провели приватну церемонію у своєму будинку у Беверлі-Гіллз. Подробиць про їхній роман небагато, окрім того, що Б'янка є австралійською архітекторкою і працює на бренд Веста Yeezy.

Після публічності їхнього роману, Б'янка неодноразово потрапляла у скандали, які переважно були пов'язані з її зовнішнім виглядом – жінка часто з'являється напівголою на вулицях.

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