Прийшла майже гола: Б'янка Цензорі шокувала вибором вбрання для модного показу у Парижі

Пара знову в центрі уваги через зовнішній вигляд Б'янки.
Скандальний репер Каньє Вест, який також є колишнім чоловіком телезірки Кім Кардашян, прибув до Франції на Тиждень чоловічої моди. Разом з новою дружиною Б'янкою Цензорі він відвідав показ Prototypes весна-літо 2025, який відбувся в Парижі.
Але якщо сам Вест з'явився у повністю закритому вбранні, що нагадувало захисний костюм, а також з маскою на обличчі та в білих кросівках, то Б'янка привертала увагу максимально.
Жінка з'явилася у бежевому боді, що обтискало її тіло. На грудях це вбрання трохи просвічувалося. Носила Цензорі його у поєднанні з бежевими гольфами та мюлями на підборах. Зачіска в неї була кардинально новою — дружина Веста чи то пофарбувала волосся в червоний, чи одягла перуку.
А ось спина у вбрання була голою, на сідницях боді виконано у вигляді стрингів. Білизни, як помітно, Б'янка з цим вбранням не носила.
З 29-річною Б'янкою Вест одружився у січні 2023 року. Церемонія не була офіційною, оскільки пара не подавала документів на реєстрацію шлюбу, але повідомлялося, що вони провели приватну церемонію у своєму будинку у Беверлі-Гіллз. Подробиць про їхній роман небагато, окрім того, що Б'янка є австралійською архітекторкою і працює на бренд Веста Yeezy.
Після публічності їхнього роману, Б'янка неодноразово потрапляла у скандали, які переважно були пов'язані з її зовнішнім виглядом – жінка часто з'являється напівголою на вулицях.
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