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Прийшла на паті в мінісукні: 68-річна Крісті Брінклі застосувала хитрий трюк, щоб її ноги мали стрункіший вигляд

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Прийшла на паті в мінісукні: 68-річна Крісті Брінклі застосувала хитрий трюк, щоб її ноги мали стрункіший вигляд

Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

68-річна американська модель Крісті Брінклі відвідала світський захід і дала привід для обговорення її фігури.

Манекенниця організувала щорічну вечірку Polo Hamptons Match and Cocktail Party, яка відбулася в суботу в Бріджгемптоні, штат Нью-Йорк.

На світський захід Брінклі приїхала у білій мінісукні з рюшами у дрібний квітковий принт, доповнивши образ коричневими босоніжками на пласкій підошві зі шнурівкою та червоною плетеною сумкою.

Під сукню Брікнлі навіщось одягла прозорі тілесні колготи, мабуть, вона зробила це для того, щоб її ноги мали більш стрункіший вигляд в мініатюрній сукні.

Крісті Брінклі / © Getty Images
Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

Крісті розпустила біляве волосся і уклала його легкими хвилями, зробила гарний макіяж на обличчі, а з прикрас одягла золотий ланцюжок з медальйоном на шиї. Також на зап'ястя у моделі був годинник. Нігті на руках Брінклі фарбувати не стала, а на ногах вони були нафарбовані яскраво-червоним лаком.

Крісті Брінклі / © Getty Images
Крісті Брінклі / Фото: Getty Images

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