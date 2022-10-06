Прийшла на ранкове шоу: 49-річна Торі Спеллінг підкреслила стрункі ноги шкіряною мінісукнею

Зірка популярного у 90-х телесеріалу "Беверлі-Гіллз, 90210" та мати п'ятьох дітей обрала для свого виходу кокетливий лук.

Торі Спеллінг потріпила в обєктиви папараці, коли йшла на ранкове шоу Good Morning America на телеканалі ABC у Нью-Йорку.

Для ефіру акторка підготувала кокетливий образ. На ній була коричнева шкіряна мінісукня на ґудзиках, яка чудово сиділа на її підтягнутій фігурі і підкреслила стрункі ноги. На талії у неї був такий самий пояс.

Торі Спеллінг / Фото: Getty Images

Аутфіт Спеллінг доповнила бежевими колготами в сітку і темно-бордовими замшевими босоніжками на платформі і підборах.

Торі зробила гарне укладання з локонами, насичений макіяж із акцентом на пишних віях, прикрасила вуха лаконічними сережками, а руки – браслетами і каблучками. Білий манікюр і чорний педикюр завершили її лук.

Нагадаємо, Спеллінг і Дженні Гарт - відвідали музичний фестиваль iHeartRadio 2022, який відбувся на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Зіркові красуні постали у схожих ефектних ансамблях.

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