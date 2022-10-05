Прийшла на вечірку у бюстгальтері: Белла Хадід на афтепаті Miu Miu у Парижі

Американська модель Белла Хадід на Паризькому тижні моди цього сезону просто нарозхват. Вона брала участь у багатьох показах, а вчора завітала на вечірку після шоу Miu Miu.

25-річна модель прийшла на захід у темно-коричневому топі у вигляді бюстгальтера з довгими рукавами та підходящою спідницею до колін, доповнивши лук лакованими туфлями та чорними панчохами.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Волосся Белла зібрала в гладкий пучок, зробила досить легкий, як для вечірнього заходу макіяж, у неї також був світлий манікюр, а на пальці виблискував золотий перстень.

Раніше в Парижі Белла Хадід брала участь у показі бренду Thom Browne, на якому продефілювала у химерному мультяшному образі.

Белла Хадід / Фото: Getty Images

Белла Хадід / Фото: Associated Press

А французький модний бренд Coperni влаштував справжній перформанс на подіумі з Беллою у головній ролі. Дівчина вийшла на подіум в самих стрингах і просто на подіумі на моделі розпорошили спеціальний білий спрей, який згодом у дотику до шкіри перетворився на білу сукню. У ній вона й дефілювала далі.

Белла Хадід на шоу Coperni Spring/Summer 2023 / Фото: Getty Images

Белла Хадід на шоу Coperni Spring/Summer 2023 / Фото: Getty Images

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