Прийшла на знімання серіалу з улюбленим псом: Аманда Сейфрід зворушила шанувальників

Взяти вівчарку на роботу - досить несподіваний вчинок, але для акторки це звична річ.

Нещодавно акторку Аманду Сейфрід номінували на премію "Еммі" за роль у мінісеріалі Hulu "Вибула", що розповідає про засновницю шахрайської медичної компанії Theranos Елізабет Голмс. Але не встиг її проєкт зібрати всі нагороди, як зірка вже розпочала роботу над новим — зараз вона знімається у серіалі-антології під назвою "Переповнена кімната" для Apple TV+.

Учора зірку заскочили на знімальному майданчику в центрі Нью-Йорка, але не саму, а з її улюбленим другом — псом на окличку Фінн. Австралійська вівчарка коричневого забарвлення — найкращий друг Аманди і вона часто з'являється з псом на вулиці і навіть бере з собою на роботу.

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Сама акторка неодноразово зізнавалася, що в неї навіть у контрактах завжди прописано, що Фінн може приходити до неї на знімання. Так сталося і вчора, коли під час роботи акторка зробила перерву, щоб погладити Фінна.

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

Фото улюбленого пса Аманда, яка мешкає із сім'єю на фермі, досить часто викладає у Instagram.

А от стосовно серіалу, в якому зараз знімається Сейфрід, то відомо, що в ньому також зніметься Том Голланд, а основою для сценарію став роман Деніела Кіза "Розуми Біллі Міллігана". Аманда на зніманнях з'явилася у діловому луку: блузі з бантом, коричневих штанях, туфлях та з величезною сумкою на плечі.

Аманда Сейфрід / Фото: Getty Images

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