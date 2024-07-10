Прийшла підтримати та поцілувала: Кортні Кардашян відвідала спортивний забіг Каліфорнії

Барабанник гурту Blink-182 Тревіс Баркер організувала оздоровчий забіг у Каліфорнії під назвою Travis Run: A Run & Wellness Experience і сам взяв у ньому участь. Також до нього приєдналася дружина Кортні Кардашян.

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер / Фото: Getty Images

"Моя дружина — звір!" — ексклюзивно розповів Баркер Page Six. "Вона ніколи цього не робила [раніше]. Вона думає, що я божевільний, тому що іноді я прокидаюся вранці, і вона каже: "Куди ти йдеш?". А я кажу: "Я чув, що є забіг на 5 км, маленька, я збираюся його пробігти"".

Мати чотирьох дітей одяглася для заходу у вбрання чорного кольору: футболку від Lord Culture Pre-Game Jersey, кросівки від On Cloudmonster Sneaker, кепку від 47 New York Yankees Baseball Cap, а також окуляри від Balenciaga. Під час забігу Кортні також поцілувала чоловіка на публіці.

Кортні Кардашян та Тревіс Баркер / Фото: Getty Images

Кортні взяла участь у забігу, продемонструвавши, що вже у чудовій формі. Восени минулого року вона народила свою четверту дитину і першу спільну з рокером. Малюка назвали Роккі.

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