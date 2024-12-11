Прийшла у прозорій сукні: Лілі-Роуз Депп відвідала презентацію фільму, в якому зіграла

Сміливе вбрання мало що прикривало на тілі молодої акторки.

25-річна акторка та модель Лілі-Роуз — дочка відомих акторів Джонні Деппа та Ванесси Параді — з'явилася на спеціальному показі фільму "Носферату" у Лос-Анджелесі — американського готичного фільму жахів Роберта Еггерса. Дівчина зіграла у цій картині одну з головних ролей.

Зірка без краплі сорому одягла зовсім прозору сукню, яка нічого не приховувала на її тілі. Це була сукня шоколадного кольору та з декором у вигляді золотої вишивки лелітками.

Носила вбрання Лілі-Роуз у поєднанні з мюлями, яскравим макіяжем та укладанням, яке було зроблено з локонами.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що на прем'єру фільму в Лондоні акторка прийшла в костюмі від Chanel з колекції от-кутюр осінь-зима 2019. Це було сіре вбрання, створене в ретростилістиці, що включало жакет з рукавами три чверті і широку спідницю зі складками.

Лілі-Роуз Депп / Фото: Associated Press

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