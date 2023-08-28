Прийшла в яскравій сукні: мама Меган Маркл потусила на вечірці разом із Кім Кардашян та Кріс Дженнер

Мама Меган Маркл – Доріа – зненацька з'явилася у світському суспільстві, чого не робила раніше.

66-річна Доріа Редлан позувала в компанії Кім Кардашян та Кріс Дженнер на благодійному заході у Лос-Анджелесі. Це була вечірка на честь 5-ї річниці TIAH у приватній резиденції, яку також відвідала Єва Лонгорія.

Доріа Редлан / Фото: Getty Images

На заході мама герцогині Сассекської з'явилася в жовто-рожевій сукні з візерунком пейслі від J.Crew, яку доповнила світло-коричневими замшевими туфлями на підборах від Chloe, тонким золотим браслетом на зап'ясті, ланцюжком із підвісками на шиї та сережками-кільцями. Волосся її було заплетено в дреди, а на обличчі був легкий макіяж.

Доріа Редлан / Фото: Getty Images

Мама Меган Маркл не часто з'являється у світському суспільстві. Минулого разу на публіці вона з'являлася ще в травні, коли разом з дочкою та зятем принцом Гаррі відвідувала церемонію Women of Vision Awards, де Меган осоромилася в золотій сукні.

Кріс Дженнер, Дорія Редлан та Кім Кардашян / Фото: Getty Images

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