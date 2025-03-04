Прийшла з сином: 59-річна Елізабет Герлі у "голій" сукні і без бюстгальтера сяяла на вечірці

Елізабет Герлі відвідала вечірку Vanity Fair Oscar, яка відбулася у Центрі виконавських мистецтв Волліса Анненберга у Беверлі-Гіллз. На захід вона прийшла у супроводі свого 22-річного сина-копії Деміана.

Елізабет Герлі з сином / Фото: Associated Press

Акторка сяяла у спокусливому аутфіті, у якому мала розкішний і стрункий вигляд. На Герлі була прозора сукня максі без рукавів, усипана паєтками, бісером і блискітками, які прикрили її оголені груди, оскільки вона була без бюстгальтера. Спідницю вбрання прикрашало мереживо.

Елізабет Герлі / Фото: Associated Press

Образ Ліз доповнила босоніжками кольору металік на шпильках і сріблястим клатчем-футляром. Вона зробила гарне укладання з м'якими локонами, макіяж із акцентом на очах, білий манікюр і чорний педикюр. Діамантові прикраси завершили лук зірки.

Елізабет Герлі / Фото: Associated Press

Деміан був одягнений у сріблястий костюм і сорочку в тон із глибоким вирізом, які він скомбінував із чорними туфлями. На шиї у нього був ланцюжок із хрестиком із камінням.

Нагадаємо, Елізабет Герлі показала, який мала вигляд у бікіні 30 років тому.

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