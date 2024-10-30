Прийшли підтримати маму: доньки-близнючки Сари Джессіки Паркер потрапили під приціл папараці на зніманнях

На акторці був один із наймодніших кольорів року. Проте доньки Паркер мали повсякденніший вигляд.

У Нью-Йорку завершилися знімання третього сезону серіалу "І просто так…", який є сиквелом серіалу "Секс і місто". Під час роботи над останніми сценами цього проєкту головну акторку шоу Сару Джессіку Паркер помітили папараці.

Робота проводилася в одному з ресторанів і, схоже, що за сюжетом серіалу, в цьому епізоді Паркер пішла з подругами на вечерю. Акторка одягла найтрендовіший колір 2024 року – відтінок гнилої вишні. На акторці була оксамитова кофта цього кольору та високі шкіряні чоботи.

Також вона одягла вельветові темно-зелені штани, які заправила в ці чоботи. На плечі у неї була велика сумка, а у вухах сережки з камінням.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Шоппер, швидше за все, є особистою сумкою акторки, оскільки під час знімань у ресторані на її столі лежав гламурний чорний клатч зі стразами. А ось підтримати її під час знімань прийшли дві її доньки-близнючки – Маріон та Табіта. Дівчаток сфотографували у ресторані.

Сара Джессіка Паркер з доньками / Фото: Getty Images

Варто зазначити, що на одному з кадрів Паркер тримала в руці келих із шампанським. Таким чином команда святкувала завершення знімань, а потім вона опублікувала цей келих у Instagram.

Ще акторка показала, що вечірку, що ознаменувала завершення роботи, вони провели на яхті з видом на Нью-Йорк.

Нагадаємо, що робота над шоу стартувала навесні цього року. Перші кадри третього сезону серіалу "І просто так…" з'явилися через тиждень після того, як актори показали свої сценарії в соцмережі й анонсували початок роботи. Прем'єра серіалу має відбутися вже 2025 року.

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