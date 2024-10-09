Прийшли підтримати свою матір: Біллі Айліш та її брат відвідали церемонію у Нью-Йорку

Поява сім'ї на червоній доріжці була дуже зворушлива.
У вівторок, 8 жовтня, у Нью-Йорку відбулося вручення премії журналу Glamour "Жінка року".
Захід відвідало багато світових знаменитостей, а серед лауреаток церемонії була 65-річна Меггі Берд — мама музикантів Біллі Айліш та Фіннеаса О'Коннелла.
Меггі – одна з чотирьох матерів суперзірок, які з'явилися у випуску журналу Glamour "Жінки року", в якому також представлені мати Бейонсе -Тіна Ноулз, мати Селени Гомес – Менді Тіфі та мати Тревіса Келсі – Донна Келсі. Усі вони сфотографувались для видання та дали інтерв'ю.
Біллі та Фіннеас прийшли на церемонію, щоб підтримати маму. Вони позували обійнявшись. Біллі була, як завжди, в пацанському вбранні, а ось її брат віддав перевагу синьому костюму та кедам. Меггі одягла вбрання чорного кольору.
Також на церемонію відвідала Памела Андерсон. Акторка та модель сяяла перед камерами в ніжній сукні-кейпі від Модного дому Oscar de la Renta.
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