Прийшли підтримати свою матір: Біллі Айліш та її брат відвідали церемонію у Нью-Йорку

Поява сім'ї на червоній доріжці була дуже зворушлива.

У вівторок, 8 жовтня, у Нью-Йорку відбулося вручення премії журналу Glamour "Жінка року".

Захід відвідало багато світових знаменитостей, а серед лауреаток церемонії була 65-річна Меггі Берд — мама музикантів Біллі Айліш та Фіннеаса О'Коннелла.

Меггі – одна з чотирьох матерів суперзірок, які з'явилися у випуску журналу Glamour "Жінки року", в якому також представлені мати Бейонсе -Тіна Ноулз, мати Селени Гомес – Менді Тіфі та мати Тревіса Келсі – Донна Келсі. Усі вони сфотографувались для видання та дали інтерв'ю.

Біллі та Фіннеас прийшли на церемонію, щоб підтримати маму. Вони позували обійнявшись. Біллі була, як завжди, в пацанському вбранні, а ось її брат віддав перевагу синьому костюму та кедам. Меггі одягла вбрання чорного кольору.

Біллі Айліш, Меггі Берд та Фіннеас О'Коннелл / Фото: Associated Press

Біллі Айліш, Меггі Берд та Фіннеас О'Коннелл / Фото: Associated Press

Також на церемонію відвідала Памела Андерсон. Акторка та модель сяяла перед камерами в ніжній сукні-кейпі від Модного дому Oscar de la Renta.

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