Прийшли підтримати: троє дочок Демі Мур з'явилися з нею на вечірці Vanity Fair Oscar Party

Дівчата вийшли у світ, щоб підтримати матір на важливому заході.

Цього року акторка Демі Мур здобула свою першу номінацію на "Оскар" за роботу у фільмі "Субстанція". Довгоочікувану золоту статуетку в результаті вона не отримала. Після офіційної частини церемонії Мур з'явилася на Vanity Fair Oscar Party, яка традиційно проводиться протягом багатьох років.

Підтримати її на заході прийшли дочки Таллула, Румер та Скаут Вілліс. Дівчата сяяли перед фотографами в гарних вечірніх сукнях до підлоги.

Румер одягла чорно-білу сукню від бренду Prabal Gurung. Вона ідеально підкреслювала її гарну фігуру, а також мала довгий шлейф.

Румер Вілліс / Фото: Associated Press

Скаут віддала перевагу червоній сукні від Marchesa з воланами на подолі. Образ вона як і мама доповнила своїм довгим розпущеним волоссям.

Скаут Вілліс / Фото: Associated Press

Таллула надала перевагу вбранню від Erdem з пом'ятим ефектом і чорною квіткою на спідниці.

Таллула Вілліс / Фото: Associated Press

Сама ж Демі обрала для вечірки золоту сукню від Gucci з декольте та оригінальним галтером.

Таллула Вілліс, Румер Вілліс, Демі Мур та Скаут Вілліс / Фото: Getty Images

Також супутницею акторки на офіційній частині заходу була її старша дочка Румер. Дівчина потрапила на фото, коли говорила з мамою в залі. Можна помітити, що вона була в іншій сукні — чорній і з глибоким декольте.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

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