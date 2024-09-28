Прийшли підтримати Вікторію: родина Бекхемів з'явилася у Парижі на модному шоу

Вони дуже дружні та завжди підтримують Вікторію під час її презентацій у столиці моди.

27 вересня в межах Тижня моди в Парижі відбувся показ колекції прет-а-порте весна-літо 2025 британської модельєрки Вікторія Бекхем.

Сім'я Бекхемів у Парижі / Фото: Associated Press

Вже традиційно підтримати її в Парижі прибула вся її велика родина на чолі з чоловіком Девідом. Під час показу він та четверо їхніх із Вікторією дітей сиділи на почесних місцях у першому ряду.

Побачити на шоу можна було 25-річного Брукліна та його дружину Ніколу. Вони одягли на показ парні вбрання – смокінги з чорними краватками-метеликами.

Сім'я Бекхемів у Парижі / Фото: Associated Press

Також під приціл фотографів потрапив 22-річний Ромео, який одягнув для шоу матері стильну шкіряну куртку у мотоциклетному стилі, штани, чорну футболку та кілька браслетів від ювелірного бренду Van Cleef & Arpels різних кольорів.

Сім'я Бекхемів у Парижі / Фото: Associated Press

Сім'я Бекхемів у Парижі / Фото: Associated Press

19-річний Круз вибрав для модного заходу сірий смугастий костюм та білу сорочку. Він з'явився на показі зі своєю дівчиною на ім'я Джекі Апостол — попспівачкою та авторкою пісень. Вони сиділи тримаювшись за руки.

Сім'я Бекхемів у Парижі / Фото: Associated Press

Сім'я Бекхемів у Парижі / Фото: Associated Press

Ну і звичайно покази матері не пропускає єдина дочка пари — 13-річна Гарпер Севен. Дівчинка зробила дуже ніжний макіяж і одягла рожеве вбрання на тонких бретельках. Її руки та шию прикрашало кілька лаконічних золотих прикрас, а сиділа вона біля свого батька.

Сім'я Бекхемів у Парижі / Фото: Associated Press

Потім Гарпер, Ромео та Девіда помітили, коли вони залишали модне шоу.

Сім'я Бекхемів у Парижі / Фото: Getty Images

Наприкінці показу модельєрка вийшла до гостей. На Вікторії був елегантний чорний костюм-смокінг.

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

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