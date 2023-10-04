Прийшли всією родиною: Девід і Вікторія Бекхеми з дітьми відвідали прем'єру документального фільму

Якщо не брати до уваги королівську, то це одна з найвідоміших сімей Великої Британії.

У Лондоні в готелі The Curzon Mayfair відбулася прем'єра документального серіалу "Бекхем" про британського футболіста Девіда Бекхема.

На захід футболіст прийшов зі своєю великою родиною – дружиною Вікторією та дітьми: синами Брукліном із дружиною Ніколою Пельтц, Ромео з дівчиною Мією Ріган, Крузом та єдиною донькою Гарпер.

Серіал виходитиме на стримінгу Netflix і складається з чотирьох серій. Там покажуть шлях до успіху футболіста і розкажуть про його стосунки з дружиною Вікторією та їхнє сімейне життя і дітей.

Вікторія і Девід Бекхеми / Фото: Associated Press

На прем'єру Вікторія прийшла в білому штанному костюмі, жакет від якого одягла на голе тіло. Образ дизайнерка та ексспівачка доповнила слінгбеками і клатчем із застібкою-квіткою. Девід з'явився в синьому костюмі та білій сорочці.

Міа одягла чорну шовкову сукню і доповнила її сумкою. Нікола віддала перевагу бордовій мінісукні, а ось Гарпер одягла довгу сукню ніжно-рожевого відтінку. Сини Вікторії й Девіда прийшли у штанах і сорочках.

Вікторія і Девід Бекхеми з дітьми / Фото: Associated Press

Також на прем'єрі з'явилися батьки Девіда – Сандра і Тед Бекхеми.

Девід Бекхем із батьками / Фото: Associated Press

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