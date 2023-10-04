Прийшли всією родиною: Девід і Вікторія Бекхеми з дітьми відвідали прем'єру документального фільму

Якщо не брати до уваги королівську, то це одна з найвідоміших сімей Великої Британії.
У Лондоні в готелі The Curzon Mayfair відбулася прем'єра документального серіалу "Бекхем" про британського футболіста Девіда Бекхема.
На захід футболіст прийшов зі своєю великою родиною – дружиною Вікторією та дітьми: синами Брукліном із дружиною Ніколою Пельтц, Ромео з дівчиною Мією Ріган, Крузом та єдиною донькою Гарпер.
Серіал виходитиме на стримінгу Netflix і складається з чотирьох серій. Там покажуть шлях до успіху футболіста і розкажуть про його стосунки з дружиною Вікторією та їхнє сімейне життя і дітей.
На прем'єру Вікторія прийшла в білому штанному костюмі, жакет від якого одягла на голе тіло. Образ дизайнерка та ексспівачка доповнила слінгбеками і клатчем із застібкою-квіткою. Девід з'явився в синьому костюмі та білій сорочці.
Міа одягла чорну шовкову сукню і доповнила її сумкою. Нікола віддала перевагу бордовій мінісукні, а ось Гарпер одягла довгу сукню ніжно-рожевого відтінку. Сини Вікторії й Девіда прийшли у штанах і сорочках.
Також на прем'єрі з'явилися батьки Девіда – Сандра і Тед Бекхеми.
Читайте також:
- Цілувалися і насолоджувалися гарним заходом сонця: Вікторія Бекхем з чоловіком Девідом на відпочинку
- Це зворушливо: Вікторія Бекхем ніжно привітала чоловіка з перемогою його футбольної команди
- У солом'яному капелюсі та з сумкою Hermès: Вікторію Бекхем помітили з родиною на відпочинку в Італії