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Про Дракулу і його вірного слугу: в український прокат вийде комедійний жахітняк із Ніколасом Кейджом

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
232
Час на прочитання
1 хв
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Про Дракулу і його вірного слугу: в український прокат вийде комедійний жахітняк із Ніколасом Кейджом

Фільм з'явиться на екранах українських кінотеатрах вже наступного тижня.

Зовсім скоро, 13 квітня, в український прокат вийде комедійний слешер від студії Universal – "Ренфілд". Роль графа Дракули у фільмі виконав Ніколас Кейдж, а його вірного слугу Рейнфілда - Ніколас Голт ("Тепло наших тіл").

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У стрічці ми також побачимо Аквафіну, Брендона Скотта Джонса, Бена Шварца, Бессу Роус та інших. Режисером виступив Кріс Маккей ( франшиза "Війна завтрашнього дня").

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У центрі сюжету найвідоміший вампір сучасності – граф Дракула – і його помічник Ренфілд. Багато століть хлопець жив у тіні самозакоханого боса, виконуючи його найдурніші забаганки. І ось, нарешті, після довгих років прислужництва, Ренфілд має шанс побачити життя за межами тіні навіженого шефа. Але через бунт магічна сила може його залишити. Чи зможе Ренфілд стати вільним?

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Нагадаємо, в український прокат вийшов моторошний трилер режисера Джуліуса Ейвері "Екзорцист Ватикану". Головну роль у фільмі виконав Рассел Кроу.

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Дата публікації
Перегляди
232
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