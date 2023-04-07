Про Дракулу і його вірного слугу: в український прокат вийде комедійний жахітняк із Ніколасом Кейджом

Зовсім скоро, 13 квітня, в український прокат вийде комедійний слешер від студії Universal – "Ренфілд". Роль графа Дракули у фільмі виконав Ніколас Кейдж, а його вірного слугу Рейнфілда - Ніколас Голт ("Тепло наших тіл").

У стрічці ми також побачимо Аквафіну, Брендона Скотта Джонса, Бена Шварца, Бессу Роус та інших. Режисером виступив Кріс Маккей ( франшиза "Війна завтрашнього дня").

У центрі сюжету найвідоміший вампір сучасності – граф Дракула – і його помічник Ренфілд. Багато століть хлопець жив у тіні самозакоханого боса, виконуючи його найдурніші забаганки. І ось, нарешті, після довгих років прислужництва, Ренфілд має шанс побачити життя за межами тіні навіженого шефа. Але через бунт магічна сила може його залишити. Чи зможе Ренфілд стати вільним?

Нагадаємо, в український прокат вийшов моторошний трилер режисера Джуліуса Ейвері "Екзорцист Ватикану". Головну роль у фільмі виконав Рассел Кроу.

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