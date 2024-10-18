Про кохання і найважливіші цінності: Павло Зібров презентував новий альбом

Народний артист України, головний вусань і романтик країни Павло Зібров презентував новий альбом про кохання – "Любов може все".

До нього увійшло 6 композицій відомих українських авторів і декілька перекладів знакових пісень – "Мої ангели моя сімʼя", "Коханій дружині" та переспів хітів 90-х – "Якщо поруч ти" Вадима Крищенка та "Очі дівочі" Юрія Рибчинського.

""Любов може все" – альбом, оповитий коханням, ніжністю та одночасно драйвом, про найважливіші цінності у житті – родину, кохану людину, теплі спогади, миті щастя, признання та жадання. Кожен знайде щось своє у композиціях", – коментує Зібров.

Павло Зібров

Про кожну пісню артист розповів у своїх соціальних мережах. Ці композиції є класичним прикладом романтичної творчості Павла Зіброва, який відомий своїм унікальним стилем та глибокими емоційними піснями про вічні цінності.

Артист також готує mood video на більшість композиції, а сьогодні в день релізу альбому презентував кліп на ударну та однойменну пісню "Любов може все", яка покликана оспівувати силу любові, її здатність змінювати життя і надихати на великі вчинки.

Кохання є тією рушійною силою, що дозволяє людині долати труднощі, знаходити щастя та гармонію в житті. У відеороботі Павло згадує чарівні миті зі своєю коханою дружиною Мариною і мчить до неї.

Відео вже доступне на офіційному YouTube-каналі Павла Зіброва, альбом – на всіх стрімфнгових майданчиках.

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