Про кохання, яке неможливо відпустити: MARIAM і DONTSOV презентували дуетний сингл "Рани"

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Українська співачка вірменського походження MARIAM, відома завдяки спільній із гуртом ADAM пісні «Місто спить», та співак і композитор DONTSOV випустили сингл «Рани». Це їхня перша спільна робота — про сильні почуття і неможливість бути разом.

В основі композиції — історія кохання, якому заважають відстань і життєві обставини. Людина залишається найближчою, навіть коли стає недосяжною, а спогади про неї не відпускають.

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Ключовим у пісні став рядок «Я лікувала рани, яких не робила». Через діалог жіночого й чоловічого голосів артисти розповідають про готовність приймати чужий біль, підтримувати і берегти зв’язок усупереч обставинам.

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Ідея композиції належить MARIAM. Вона написала музику і створила початкову демоверсію, яка близько року чекала на продовження. Згодом співачка показала її DONTSOV, а він долучився до роботи над текстом, доповнивши історію новими образами.

«Я написала „Рани“ в момент, коли була максимально чесною із собою. У мене не було мети створити хіт чи написати пісню, яка комусь сподобається. Хотілося просто розкласти власні думки на рядки й передати відчуття, для якого іноді важко знайти слова», — розповіла MARIAM.

За словами артистки, основою пісні став внутрішній конфлікт: усвідомлення, що людина може бути найбільшим коханням твого життя, хоча спільного майбутнього у вас немає. Саме тому для неї було важливо знайти виконавця, який відчує особисту історію за кожним рядком.

«Він не просто відчув цю пісню, а по-справжньому прожив її. І для мене це надзвичайно цінно», — додала співачка про колегу.

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Артисти познайомилися під час музичного проєкту «МУВ3». Вони продовжили спілкування, а згодом DONTSOV запросив MARIAM виступити на премії MUZVAR AWARDS. Ідея дуету виникла пізніше — після прослуховування демоверсії «Ран».

Для DONTSOV ця робота стала початком нового творчого етапу. Останні сім років він зосереджувався на розвитку незалежного музичного медіа МУЗВАР, премії MUZVAR AWARDS та інших проєктів.

«Сім років я був поруч із музикою, але не як артист. Допомагав іншим розповідати їхні історії, створював проєкти, працював із виконавцями й бачив, як народжуються нові імена. Але десь усередині залишалася моя власна незавершена історія. Пісня „Рани“ стала для мене можливістю повернутися до того, з чого все починалося, — бажання писати й співати», — поділився DONTSOV.

Водночас співак поки не ставить перед собою мети активно концертувати. Насамперед він хоче створювати музику, яка може підтримати слухачів у складні моменти.

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Для MARIAM реліз став продовженням роботи над авторськими піснями. У «Ранах» артисти звертаються до знайомого багатьом запитання: чи справді час лікує? Їхня музична історія — про те, як навчитися жити з пережитим і знайти розуміння в іншій людині.

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