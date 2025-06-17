Про сина Джона Кеннеді знімуть трагічний серіал: названо імена акторів проєкту

Керолін Бессетт-Кеннеді та Джон Ф. Кеннеді-молодший / © Getty Images

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Режисер Раян Мерфі, який відповідальний за такі гучні проєкти як «Американська історія жахів» та «Американська історія злочинів», взявся за новий серіал — «Американська історія кохання» (American Love Story).

Перший сезон цього мінісеріалу розповість про один із найкрасивіших і найсумніших романів 90-х років — стосункам Керолін Бессетт та Джона Фіцджеральда Кеннеді-молодшого — сина вбитого президента Америки.

Керолін Бессетт-Кеннеді та Джон Ф. Кеннеді-молодший / © Getty Images

Вони вважалися золотою парою Америки, їх любила публіка, переслідували папараці, а стиль Керолін і любов до простоти та класики зробили її іконою моди.

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Серіал розповідатиме про розвиток їхніх стосунків — від залицянь, весілля і до страшного літа 1999 року, коли вони розбилися на літаку.

Керолін Бессетт-Кеннеді та Джон Ф. Кеннеді-молодший / © Getty Images

Мерфі виклав перші фотографії проєкту, показавши, що знімання офіційно розпочалися.

«Ось кілька кадрів із нашого тесту камери LOVE STORY. Ми почали знімати цього тижня в Нью-Йорку і з нетерпінням чекаємо, коли ви побачите романтичну та трагічну історію кохання між американським принцом Джоном Кеннеді-молодшим та іконою моди Керолін Бессетт», — написав він.

Він також повідомив, що серіал вийде у вихідні Дня святого Валентина 2026 року.

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Головні ролі у серіалі виконають Сара Піджон та Пол Келлі. Актори перетворилися на своїх екранних персонажів до невпізнання.