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- Категорія
- Шоу-бізнес
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Про сина Джона Кеннеді знімуть трагічний серіал: названо імена акторів проєкту
Вже наступного року шанувальники родини Кеннеді зможуть подивитися новий серіал про одну із найсумніших сторінок їхнього життя.
Режисер Раян Мерфі, який відповідальний за такі гучні проєкти як «Американська історія жахів» та «Американська історія злочинів», взявся за новий серіал — «Американська історія кохання» (American Love Story).
Перший сезон цього мінісеріалу розповість про один із найкрасивіших і найсумніших романів 90-х років — стосункам Керолін Бессетт та Джона Фіцджеральда Кеннеді-молодшого — сина вбитого президента Америки.
Вони вважалися золотою парою Америки, їх любила публіка, переслідували папараці, а стиль Керолін і любов до простоти та класики зробили її іконою моди.
Серіал розповідатиме про розвиток їхніх стосунків — від залицянь, весілля і до страшного літа 1999 року, коли вони розбилися на літаку.
Мерфі виклав перші фотографії проєкту, показавши, що знімання офіційно розпочалися.
«Ось кілька кадрів із нашого тесту камери LOVE STORY. Ми почали знімати цього тижня в Нью-Йорку і з нетерпінням чекаємо, коли ви побачите романтичну та трагічну історію кохання між американським принцом Джоном Кеннеді-молодшим та іконою моди Керолін Бессетт», — написав він.
Він також повідомив, що серіал вийде у вихідні Дня святого Валентина 2026 року.
Головні ролі у серіалі виконають Сара Піджон та Пол Келлі. Актори перетворилися на своїх екранних персонажів до невпізнання.