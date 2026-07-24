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- Шоу-бізнес
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Про таємне кохання: Катерина Бужинська презентувала драматичну пісню
Народна артистка України випустила композицію, яка розповідає про почуття двох людей, які не можуть бути відкрито разом.
Катерина Бужинська презентувала нову пісню «Заборонене кохання». Вона стала однією з найбільш емоційних прем’єр артистки за останній час, адже порушує тему почуттів, які суспільство звикло вважати забороненими.
У центрі сюжету — історія двох людей, яких доля звела всупереч обставинам. Вони закохуються, хоча кожен уже має власне життя та перебуває у стосунках. Їхні зустрічі залишаються таємницею, а почуття перетворюються на постійну внутрішню боротьбу між голосом серця, моральним обов’язком і провиною.
Текст композиції написав Юрій Рибчинський, український переклад виконала Катерина Костюк, а музику створив Віталій Волкомор.
«Мені хотілося показати історію без осуду. У житті не все буває чорним або білим. Іноді люди опиняються в обставинах, де немає правильного рішення. Є любов, біль, почуття провини, страх втратити все, але водночас є щире бажання бути поруч із людиною, яка стала для тебе всім», — розповіла Катерина.
На думку співачки, ця історія може бути близькою багатьом слухачам, адже майже кожна людина хоча б раз опинялася перед складним вибором між почуттями та обов’язком.
Артистка також зазначила, що невдовзі після прем’єри композицію почали використовувати у TikTok, додаючи до власних відео та історій.
«Для мене було приємною несподіванкою побачити, як швидко піснею почали ділитися. Це означає, що вона живе своїм життям і знаходить відгук у серцях людей. Саме заради таких емоцій артист виходить на сцену та створює нову музику», — додала вона.
Катерина зізналася, що завжди любила виконувати драматичні балади, оскільки саме вони дозволяють передати найтонші відтінки людських переживань.
«Ця пісня не дає готових відповідей і нікого не засуджує. Вона лише пропонує слухачеві замислитися над тим, наскільки непростими можуть бути почуття, коли життя ставить перед людиною моральний вибір. Мені дуже приємно, що вже у перші дні після прем’єри я отримала сотні повідомлень від шанувальників», — сказала Бужинська.
Юрій Рибчинський також високо оцінив творчість Катерини, зазначивши, що з роками вона не втратила щирості та внутрішньої легкості.
«Вона не старіє — і сьогодні залишається тією самою дівчинкою, якою була ще на дитячому конкурсі. У ній досі живуть щирість і безпосередність. Вона не лише талановита співачка, а й дуже хороша людина. Мама трьох дітей — а сьогодні це вже справжній подвиг. Я дуже поважаю її», — сказав поет.
Окрім музичної діяльності, Катерина Бужинська продовжує допомагати українським військовим і медичним установам. Нещодавно Чернігівський військовий госпіталь подякував артистці за систематичну підтримку.
У вересні співачка вирушить у всеукраїнський тур із новою програмою «Кохаю знову». Концерти заплановані у Чернівцях, Коломиї, Полтаві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові та інших українських містах. Під час виступів артистка виконає відомі хіти та нову композицію «Заборонене кохання».