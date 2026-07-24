Про таємне кохання: Катерина Бужинська презентувала драматичну пісню

Катерина Бужинська

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Катерина Бужинська презентувала нову пісню «Заборонене кохання». Вона стала однією з найбільш емоційних прем’єр артистки за останній час, адже порушує тему почуттів, які суспільство звикло вважати забороненими.

У центрі сюжету — історія двох людей, яких доля звела всупереч обставинам. Вони закохуються, хоча кожен уже має власне життя та перебуває у стосунках. Їхні зустрічі залишаються таємницею, а почуття перетворюються на постійну внутрішню боротьбу між голосом серця, моральним обов’язком і провиною.

Текст композиції написав Юрій Рибчинський, український переклад виконала Катерина Костюк, а музику створив Віталій Волкомор.

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«Мені хотілося показати історію без осуду. У житті не все буває чорним або білим. Іноді люди опиняються в обставинах, де немає правильного рішення. Є любов, біль, почуття провини, страх втратити все, але водночас є щире бажання бути поруч із людиною, яка стала для тебе всім», — розповіла Катерина.

Катерина Бужинська

На думку співачки, ця історія може бути близькою багатьом слухачам, адже майже кожна людина хоча б раз опинялася перед складним вибором між почуттями та обов’язком.

Артистка також зазначила, що невдовзі після прем’єри композицію почали використовувати у TikTok, додаючи до власних відео та історій.

«Для мене було приємною несподіванкою побачити, як швидко піснею почали ділитися. Це означає, що вона живе своїм життям і знаходить відгук у серцях людей. Саме заради таких емоцій артист виходить на сцену та створює нову музику», — додала вона.

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Катерина зізналася, що завжди любила виконувати драматичні балади, оскільки саме вони дозволяють передати найтонші відтінки людських переживань.

«Ця пісня не дає готових відповідей і нікого не засуджує. Вона лише пропонує слухачеві замислитися над тим, наскільки непростими можуть бути почуття, коли життя ставить перед людиною моральний вибір. Мені дуже приємно, що вже у перші дні після прем’єри я отримала сотні повідомлень від шанувальників», — сказала Бужинська.

Юрій Рибчинський також високо оцінив творчість Катерини, зазначивши, що з роками вона не втратила щирості та внутрішньої легкості.

«Вона не старіє — і сьогодні залишається тією самою дівчинкою, якою була ще на дитячому конкурсі. У ній досі живуть щирість і безпосередність. Вона не лише талановита співачка, а й дуже хороша людина. Мама трьох дітей — а сьогодні це вже справжній подвиг. Я дуже поважаю її», — сказав поет.

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Катерина Бужинська

Окрім музичної діяльності, Катерина Бужинська продовжує допомагати українським військовим і медичним установам. Нещодавно Чернігівський військовий госпіталь подякував артистці за систематичну підтримку.

У вересні співачка вирушить у всеукраїнський тур із новою програмою «Кохаю знову». Концерти заплановані у Чернівцях, Коломиї, Полтаві, Харкові, Дніпрі, Одесі, Львові та інших українських містах. Під час виступів артистка виконає відомі хіти та нову композицію «Заборонене кохання».

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