"Про тебе мені": музиканти YAKTAK і Golubenko презентували чуттєву колаборацію

Артисти YAKTAK і Golubenko презентували спільний чуттєвий трек "Про тебе мені". Це вже четверта колаборація музикантів.

"Про тебе мені" – пісня, яка розповідає про складнощі і радощі людських стосунків. Ліричний герой ділиться своїми переживаннями про те, як іноді люди забувають одне одного, але деякі знаходять щастя у самотності і тиші. Незважаючи на життєві випробування, серце пам’ятає все і здатне розповісти про найцінніші моменти", – поділилися артисти.

За їхніми словами, композиція також нагадує, що навіть у найтяжчі миті, коли душа болить і все здається втраченим, впадати у відчай не варто, адже все, що з нами відбувається, робить нас сильнішими.

"Це прониклива історія про любов, пам’ять і незламну віру у краще майбутнє, навіть коли життя кидає виклики. Вона пронизана спектром емоцій, але несе в собі важливий сенс: що б не трапилося у нашому житті – воно трапляється, не варто опускати руки через різні дрібниці. Люди покидають людей, хтось когось забуває, але це завжди робить нас сильнішими", – додали виконавці.

Нагадаємо, YAKTAK виступить із великим сольним концертом 15 червня у Stereo Plaza, у Києві.

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