Продемонструвала довгі ноги: Белла Хадід сходила на обід зі своєю мамою

Для прогулянки обидві знаменитості обрали максимально прості луки.
25-річна американська супермодель Белла Хадід часто потрапляє під приціл фотографів під час своїх прогулянок, проте вчора дівчину помітили в компанії не менш знаменитої матері – 58-річної Іоланди Хадід. У 90-х мати Бенлли балу дуже успішною моделлю, а зараз займається підприємництвом і до камер фотографів потрапляє вкрай рідко.
Коли матір та дочку сфотографували, вони вийшли з популярного серед знаменитостей ресторану Nobu у Малібу. На Беллі була смугаста мінісукня від Chanel, яку вона поєднала з білими гетрами та блакитними туфлями.
Волосся модель зібрала в пучок і доповнила лук сонцезахисними окулярами.
Іоланда Хадід обрала для обіду з дочкою бежевий трикотажний комбінезон із безліччю кишень. Волосся вона також зібрала в пучок і одягла сонцезахисні окуляри.
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