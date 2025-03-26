Продемонструвала два образи: акторка Аманда Сейфрід відвідала Францію

Аманда Сейфрід, відома за фільмами "Мамма Міа!" та "Листи до Джульєтти", відвідала Францію. Вона прилетіла до Європи, щоб презентувати серіал "Довга яскрава річка", в якому зіграла.
А в межах свого промо-туру Аманда відвідала два заходи та відповідно продемонструвала два образи. Перший її лук включав білу в'язану сукню від Tanner Fletcher. Вона була виконана гарним мереживним візерунком, мала довгі рукави та бант чорного кольору на шиї.
Також на Аманді були чорні чоботи від Gianvito Rossi та стильні сонцезахисні окуляри.
Другий образ зірки включав блейзер та міні. Також вона доповнила вбрання чорними туфлями на підборах та золотими прикрасами. Волосся вона зібрала в зачіску-джгут.
У серіалі з Амандою розповідається історія про жінку-поліцейську із Філадельфії, яка працює в районі з високим рівнем злочинності. Вона починає розслідування вбивства трьох жінок. Серіал заснований на книжці письменниці Ліз Мур.
Читайте також:
- У костюмі, прикрашеному бісером, та трендовому взутті: Аманда Сейфрід з'явилася на Тижні моди
- У червоній сукні з рюшами: акторка Аманда Сейфрід одягла вбрання від Valentino
- У шовковому вбранні та з червоною помадою: Аманда Сейфрід у стильному луку з'явилася на вулицях Нью-Йорка