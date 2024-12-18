Продемонструвала два вбрання: "Міс Франція-2024" знову вийшла на сцену конкурсу краси

21-річна Єва Жіль, французька модель і власниця титулу "Міс Франція-2024", знову з'явилася на цьому заході. Дівчина взяла участь у шоу, але вже як запрошена гостя заходу.

На сцені конкурсу краси Єва продемонструвала два вбрання – розкішні вечірні образи. Перший її ансамбль був довгою вечірньою сукнею-бюстьє ніжного відтінку. Вона була повністю розшита гарним камінням і мала сатиновий шлейф.

Це вбрання відома красуня доповнила білим манікюром, величезними сережками та макіяжем. Незмінною у неї залишилася зачіска-піксі, яка є її модною фішкою. Саме через цю стрижку Єву критикували, коли вона перемогла на конкурсі.

Єва Жіль / Фото: Getty Images

Друге її вбрання було червоного кольору і включало топ-водолазку зі шлейфом та спідницю. Також француженка наділа довгі сережки з камінням. Цей образ вона продемонструвала, коли коронували переможницю – 34-річну Анжеліку Ангарні-Філопон.

Єва Жіль і переможниця конкурсу / Фото: Getty Images

Зазначимо, що Анжеліка – уродженка французького острова Мартініка в Карибському морі. У звичайному житті працювала бортпровідницею. В конкурсі вона змогла взяти участь завдяки зміні правил, оскільки до нього допускаються тепер жінки віком понад 24 роки.

"Міс Франція-2025" / Фото: Getty Images

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