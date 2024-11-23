Продемонструвала два вбрання та побазікала з королем Чарльзом: відома ведуча відвідала Royal Variety

Зірка стала ведучою цього розкішного вечора.
Британська телевізійна і радіоведуча Аманда Голден вийшла в світ у Лондоні. Вона відвідала виставу Royal Variety у Королівському Альберт-Холі 22 листопада. Це щорічне дійство, найтриваліше розважальне шоу у світі, оскільки проводиться від 1912 року. Захід підтримує благодійну організацію Royal Variety Charity, яка допомагає членам індустрії розваг Великої Британії.
Цього року благодійна організація представила ініціативу Mental Health, пропонуючи поради та підтримку тим, хто зіштовхується із проблемами психічного здоров'я.
На червону доріжку для фотосесії Аманда вийшла у вбранні бірюзового відтінку, яке складалося з топу розшитого кристалами та довгої спідниці креативного дизайну та зі шлейфом.
Потім вона зустрілася із королем Чарльзом. Це сталося вже після шоу. Аманда переодяглася в інше вбрання — цього разу на ній була сукня-бюстьє перлинного відтінку, яку на корсеті прикрашав масивний декор.
Його Величність захід відвідав без своєї дружини королеви Камілли, хоча раніше вона прийшла на прийом у палаці, який організували на честь переможців конкурсу есе.
Під час заходу в Букінгемському палаці Камілла віддала шану дамі Меггі Сміт – британській акторці та зірці "Гаррі Поттера", яка померла наприкінці вересня.
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